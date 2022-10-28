Стало известно, сколько будет стоить государству соглашение с учителями

Соглашение с учителями будет стоить государству дополнительно 4,5 млрд шекелей ежегодно до 2026 года.

Среди прочего, более 1 млрд шекелей будет сокращено из бюджета Министерства обороны, 177 млн шекелей из бюджета Министерства благосостояния, 250 млн шекелей из Министерства внутренней безопасности, 39 млн шекелей из Министерства иностранных дел, 23 млн шекелей из полиции и пенитенциарных служб, 14 млн шекелей от Министерства транспорта и длинный список сокращений. Соглашение с учителями будет стоить государству дополнительно 4,5 млрд шекелей ежегодно до 2026 года.

Несмотря на резкую критику министерства финансов, настаивающего на том, что сокращения коснутся социальных услуг, министры МЕРЕЦ и Аводы не выступили против сокращений, несмотря на вчерашнее обещание проголосовать против них. Министр сказал, что они изменили свое мнение после того, как его заверили, что бюджет на 2022 год не пострадает.

Ранее Курсор писал Министерство финансов предлагает урезать бюджеты всех министерств: на сколько и почему. Это делается для того, чтобы профинансировать соглашение с учителями, которое было окончательно подписано только на прошлой неделе.

Наша редакция сообщала соглашении с учителями: Ганц озвучил заявление.

Кроме того, израильские учителя зарабатывают больше, чем другие в ОЭСР.

Напомним также, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.