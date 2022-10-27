Минфин предлагает урезать бюджеты всех министерств: на сколько и почему

Ожидается, что правительство утвердит сегодня значительное сокращение бюджета всех министерств.

Министерство финансов предлагает сократить бюджеты всех министерств на 6,6% в 2023 году в преддверии заседания правительства.

Об этом пишет News 12.

Так, ожидается, что уже сегодня правительство одобрит горизонтальное сокращение в размере 4,5 млрд шекелей, которое будет касаться всех министерств, включая образование, безопасность, здравоохранение, социальное обеспечение и внутреннюю безопасность.

Это делается для того, чтобы профинансировать соглашение с учителями, которое было окончательно подписано только на прошлой неделе. Глава бюджетного управления Йогев Гердос раскритиковал соглашение и написал, что оно «необоснованно профессионально и нанесет ущерб основной деятельности».

Ранее Курсор писал о соглашении с учителями: Ганц озвучил заявление.

Кроме того, израильские учителя зарабатывают больше, чем другие в ОЭСР.

Напомним также, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.