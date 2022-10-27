Стало известно, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов

В следующий вторник, 1 ноября, в Израиле пройдут выборы в Кнессет. В связи с этим, у граждан поинтересовались, насколько они верят в том, что результаты голосования будут честными.

Результаты исследования представил Израильский институт демократии, передает издание «Детали».

Опрос показал, что 39 процентов израильтян не верят в том, что опубликованные результаты будут соответствовать реальной картине. И это тревожный показатель, один из самых больших с тех пор, как в 2019 году начали первые проводить такое исследование.

Отмечается, что арабы результатам выборов не доверяют больше (51,5 процента), чем евреи (36 процентов). В общей массе евреев среди сторонников левого лагеря не доверяют результатам 32 процента избирателей, среди сторонников правого лагеря – 38 процентов, среди центристов – 34 процента.

Кроме этого, примерно половина израильтян считает, что газовое соглашение с Ливаном будет подписано, исходя из политических, а не экономических соображений.

«Курсор» писал ранее, что 1 ноября из-за выборов в Израиле транспорт переводят на особый режим. Он вступит в силу 0:00 в понедельник, 31 октября, и продлится вплоть до позднего вечера вторника. Для того чтобы облегчить избирателям осуществление права на голосование, проезд на всех поездах сделали бесплатным.