Стало известно, сколько израильтян страдают деменцией

Это заболевание обычно поражает людей старше 65 лет, но может развиваться и у молодых.

В Израиле насчитывается более 100 тысяч человек, страдающих деменцией – расстройством, при котором ухудшаются когнитивные функции, и это не является нормальным состоянием старения.

Об этом пишет News.walla.

Как правило, заболевание поражает людей в возрасте старше 65 лет, но может развиться и у молодых. Деменция вызвана органическим поражением головного мозга.

В рамках плана по борьбе с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции, правительство определило 8 факторов, на которых следует сосредоточить внимание, чтобы противостоять заболеванию.

Эти факторы включают в себя повышение осведомленности о деменции, содействие в предоставлении медицинских и социальных услуг пациентам, разработку эффективных решений для поддержки членов семей болеющих людей, развитие системы обучения персонала для ухода за пациентами, исследования в области лечения заболевания и другие.

Однако в стране пока не все принципы достаточно реализованы, поскольку рекомендации программы не включали вопрос источников финансирования.

«Курсор» писал ранее, что обнаружение ранней стадии болезни Альцгеймера возможно благодаря простому анализу мочи.

Еще мы писали, что лучший способ защитить себя от деменции — это поддерживать стимуляцию мозга.