Ученые рассказали, как диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

22:55, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: Pixabay

Простой и доступный метод.

Исследователи утверждают, что обнаружение ранней стадии болезни Альцгеймера возможно благодаря простому анализу мочи.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Этот анализ определяет уровень муравьиной кислоты – чувствительный маркер снижения когнитивных функций. Эксперты изучили большие группы пациентов, имеющие болезнь Альцгеймера, и здоровых людей для подтверждения различий в биомаркерах мочи.

До этого специалисты анализировали органическое соединение по названию формальдегид, как биомаркер болезни Альцгеймера в моче. В рамках нового исследования они обратили особое внимание на муравьиную кислоту – продукт метаболизма формальдегида, чтобы понять, лучше ли она как биомаркер.

К экспериментам привлекли 574 участников: здоровых, имеющих нормальные когнитивные процессы, и с разной степенью прогрессирования болезни Альцгеймера, начиная субъективным снижением когнитивных функций до полноценно развития болезни. Исследователи изучили образцы мочи, крови, а также каждый участник проходил через психологическую диагностику.

Оказалось, что уровень муравьиной кислоты был сильно повышен во всех группах с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровой группой. На основании этого ученые пришли к выводу, что, возможно, муравьиная кислота – биомаркер ранней стадии заболевания.

Дополнительно они сравнили уровни муравьиной кислоты в моче с биомаркерами болезни Альцгеймера в крови. По словам экспертов, с помощью анализа можно точнее узнать показать, на какой стадии заболевания находится человек.

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