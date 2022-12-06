Ученые рассказали, как диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Исследователи утверждают, что обнаружение ранней стадии болезни Альцгеймера возможно благодаря простому анализу мочи.
Об этом сообщает MedicalXpress.
Этот анализ определяет уровень муравьиной кислоты – чувствительный маркер снижения когнитивных функций. Эксперты изучили большие группы пациентов, имеющие болезнь Альцгеймера, и здоровых людей для подтверждения различий в биомаркерах мочи.
До этого специалисты анализировали органическое соединение по названию формальдегид, как биомаркер болезни Альцгеймера в моче. В рамках нового исследования они обратили особое внимание на муравьиную кислоту – продукт метаболизма формальдегида, чтобы понять, лучше ли она как биомаркер.
К экспериментам привлекли 574 участников: здоровых, имеющих нормальные когнитивные процессы, и с разной степенью прогрессирования болезни Альцгеймера, начиная субъективным снижением когнитивных функций до полноценно развития болезни. Исследователи изучили образцы мочи, крови, а также каждый участник проходил через психологическую диагностику.
Оказалось, что уровень муравьиной кислоты был сильно повышен во всех группах с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровой группой. На основании этого ученые пришли к выводу, что, возможно, муравьиная кислота – биомаркер ранней стадии заболевания.
Дополнительно они сравнили уровни муравьиной кислоты в моче с биомаркерами болезни Альцгеймера в крови. По словам экспертов, с помощью анализа можно точнее узнать показать, на какой стадии заболевания находится человек.
Ранее медики назвали ранние симптомы диабета, которые важно не пропустить.
«Курсор» сообщал о том, чем обернется переедание ряда популярных продуктов.
Помимо этого названа еда, провоцирующая воспалительные процессы.