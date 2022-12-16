Стало известно, сколько не хватает учителей в израильских школах

Согласно данным министерства образования Израиля, в стране по-прежнему наблюдается дефицит нескольких сотен учителей, в основном по естественным предметах, а также классных руководителей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Больше всего не хватает педагогов в школьных учреждениях в Центральном округе — около тысячи.

Всего в Израиле в системе образования насчитывается 180 тысяч учителей. Из них 145 тысяч — женщины, средний возраст которых в начальных школах составляет 42 года, а мужчин — 44 года. А в средних школах средний возраст женщин составляет 44 года, а мужчин — 45 лет. В старшей школе 44 и 47 лет соответственно.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету образовательной платформы Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.

Ещё мы писали, что около 15 тысяч израильтян ежегодно отправляются за границу, чтобы получить академическую степень. И в последние годы все больше молодых людей выбирают обучение в иностранных вузах.