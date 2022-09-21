Стало известно, сколько палестинских нелегалов ежедневно проникают в Израиль

Каждый день в Израиль через прорехи безопасности попадает около 10 тысяч палестинских нелегалов из Иудеи и Самарии, в связи с этим в стране увеличивается количество преступлений, особенно краж автомобилей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Начальник Центрального округа полиции Ави Битон рассказал, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в районе Шарона, где больше всего палестинских нелегалов. Это подтверждается тем, что в апреле текущего года из-за волны террора силы ЦАХАЛа усилили контроль за разделительным забором и число краж в стране снизилось на 40%.

По словам Ави Битон, увеличение числа краж автомобильных транспортов не устраивает, в первую очередь, страховые компании, потому что угонщики остаются довольны, но водители тоже не сильно расстраиваются, поскольку получают страховку, а государство снимает налог на новую машину, которую покупает пострадавший.

Он отметил, что забор «дырявый по всей длине» и это подвергает жизнь израильтян опасности. ЦАХАЛ после сообщения о пересечении забора имеет всего 7 минут, чтобы задержать злоумышленника, потом его следы теряются.

«Курсор» писал ранее, что полиция Израиля арестовала 23-летнего арабского нелегала их Хеврона, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки.