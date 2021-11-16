Нелегал из Хеврона подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

Мировой суд Тель-Авива срок его содержания под стражей до 18 ноября.

Стало известно о том, что полиция Израиля арестовала 23-летнего арабского нелегала их Хеврона, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в Тель-Авиве. Именно там подозреваемый незаконно работал в магазине.

Жалобу в полицию подали около недели назад. Мировой суд Тель-Авива продлил срок его содержания до 18 ноября.

Примечательно, что еще в 2018 году этот же мужчина подозревался в нападении на заводе двух в Бейт-Шеане, а также в незаконном хранении оружия. Он был освобожден, но с ограничительными условиями. Так, суд запретил ему подходить к Бейт-Шеану на два месяца.

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