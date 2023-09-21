Стало известно, сколько пожилых людей проживает в Израиле

В ЦСБ опубликовали статистику накануне месяца пенсионера.

К концу 2022 года в нашей стране проживало 1,202 миллиона людей в возрасте старше 65 лет. Из них 666 тысяч были женщинами, а 536 тысяч - мужчинами. 42% из этой группы были старше 75 лет.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим бюро.

Интересно отметить, что только немного больше трети (36%) пожилых израильтян старше 65 лет родились в Израиле, в то время как остальные родились за ее пределами. Только у 4% из них родители родились на территории будущего Израиля.

61% пожилых израильтян проживают с супругами, в то время как только 22% из них являются вдовами или вдовцами. Среди мужчин 76% состоят в браке, а среди женщин 48% замужем. Только 9% мужчин являются вдовцами, в то время как среди женщин этот процент составляет 32%.

В 2022 году только 4% (51 тысяча) пожилых израильтян проживали в специализированных учреждениях. Из них 67% находились в домах престарелых и системе "диюр муган", а 31% - в медицинских учреждениях и хостелах. 34 тысячи пожилых людей, что составляет 12%, проживали с "метапелем", то есть с неродственным человеком.

У пожилых людей в Израиле по статистике остается много лет жизни, и к тому же здоровой жизни. Продолжительность жизни после 65 лет в среднем составляет 19,3 лет для мужчин и 22 года для женщин. Продолжительность здоровой жизни после 65 лет оценивается в 11,8 лет для мужчин и 11,1 лет для женщин.

Некоторые пожилые люди ведут активный образ жизни даже в преклонном возрасте. Более 6500 из них активно занимались спортом, 1919 изучали различные профессиональные курсы, а 319 получили академическую степень. Эти цифры значительно выше, чем в прошлом году (241 человек). 21,4% пожилых продолжали работать, причем мужчины чаще продолжали работать, чем женщины.

В 2022 году пожилые люди составляли 13,8% от общего числа водителей с правом на управление транспортными средствами. Это превышает их долю в общем населении, которая составляет 12,4%.

Напомним, правительство хочет отменить увеличение налоговой льготы для пенсионеров - СМИ