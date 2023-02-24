Правительство хочет отменить увеличение налоговой льготы для пенсионеров — СМИ

Правительство планирует отменить запланированное увеличение налоговой льготы для пенсионеров. Это означает, что начиная с 2025 года размер пособия для пенсионеров, которые будут освобождены от налога, будет почти на 1400 шекелей ниже, чем предполагалось.

Об этом сообщает портал calcalist.co.il.

Отмечается, что согласно закону в 2025 году ежемесячная сумма необлагаемого налогом пенсионного пособия должна увеличиться с 4 742 шекелей до 6 110 шекелей. Казначейство хочет остановить это увеличение и оставить расчет необлагаемого налогом пособия таким, как сегодня (52% от квалификационного пособия, которое составляет 4742 шекеля). По оценкам Министерства финансов, замедление роста этого пособия увеличит налоговые поступления на 700 миллионов шекелей в год, начиная с 2025 года, за счет пенсионеров.

«Эта налоговая льгота была установлена ​​в прошлом как часть желания государства поощрить население делать сбережения на пенсию. Налоговые льготы предоставляются уже на стадии пенсионного вклада. Сумма, отложенная на пенсию, и налог, не уплаченный с нее в момент внесения вклада, называется квалификационной рентой, то есть с нее должен взиматься налог при снятии средств в течение пенсионного периода. Однако для поощрения пенсионеров оставлять суммы до выхода на пенсию законом установлено, что даже при изъятии средств после выхода на пенсию часть причитающейся пенсии будет освобождена от налога», — уточняет издание.

СМИ также напоминает, что более десяти лет назад были установлены меры, повышающие ставку освобождения от налогов: с 43,5% квалификационной надбавки в 2012 году до 52% сегодня.

«Теперь квалификационное пособие составляет 9 120 шекелей. Это означает, что 4742 шекеля из этой суммы освобождены от налога (52% от 9120 шекелей), и только оставшаяся сумма облагается предельным налогом, как если бы это был первый шекель дохода. В 2025 году должен был произойти самый значительный скачок пособия до уровня 67% от квалификационного пособия, так что сумма, которая будет освобождена от налога, составит 6 110 шекелей. Однако государство хочет отменить этот скачок», — говорится в материале.

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