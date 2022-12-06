Стало известно, сколько туристов посетили Израиль с начала года

По данным Центрального статистического бюро, туризм в Израиле постепенно начинает развиваться, но еще не достиг показателей, которые были в 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции. С января по октябрь текущего года нашу страну посетили более двух миллионов туристов.
Ожидается, что к концу года этот показатель увеличится и составит примерно 2,5 миллионов посетителей, но это все равно будет в разы меньше, чем два года назад. Например, за 11 месяцев 2019 года Израиль посетили рекордные 4,5 миллион человек.
В ноябре страну посетило 369 800 посетителей, что на 26 процента меньше, чем 502 900 посетителей в ноябре 2019 года. Эта цифра включает 39 100 посетителей, приехавших в Израиль в ноябре 2022 года с однодневными поездками, из которых 29 700 были в круизе.
К тому же, за 11 месяцев 2022 года израильтяне совершили 7,7 млн поездок за границу, что на 10 процентов меньше, чем 8,5 млн за соответствующий период 2019 года.
Израиль вновь открыл небо только в марте, сняв большинство ограничений на поездки, связанных с COVID. С этого лета прибывающие из других стран лица, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь только полисы медицинского страхования, покрывающие лечение COVID-19.
«Курсор» писал ранее, что для израильтян выпустили приложение, которое поможет в случае ЧП за границей.