Стало известно, сколько туристов посетили Израиль с начала года

По данным Центрального статистического бюро, туризм в Израиле постепенно начинает развиваться, но еще не достиг показателей, которые были в 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции. С января по октябрь текущего года нашу страну посетили более двух миллионов туристов.

Ожидается, что к концу года этот показатель увеличится и составит примерно 2,5 миллионов посетителей, но это все равно будет в разы меньше, чем два года назад. Например, за 11 месяцев 2019 года Израиль посетили рекордные 4,5 миллион человек.

В ноябре страну посетило 369 800 посетителей, что на 26 процента меньше, чем 502 900 посетителей в ноябре 2019 года. Эта цифра включает 39 100 посетителей, приехавших в Израиль в ноябре 2022 года с однодневными поездками, из которых 29 700 были в круизе.

К тому же, за 11 месяцев 2022 года израильтяне совершили 7,7 млн ​​поездок за границу, что на 10 процентов меньше, чем 8,5 млн за соответствующий период 2019 года.

Израиль вновь открыл небо только в марте, сняв большинство ограничений на поездки, связанных с COVID. С этого лета прибывающие из других стран лица, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь только полисы медицинского страхования, покрывающие лечение COVID-19.

«Курсор» писал ранее, что для израильтян выпустили приложение, которое поможет в случае ЧП за границей.