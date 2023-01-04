Стало известно, сколько туристов посетили Израиль в 2022 году

После пандемии коронавируса туристическая сфера в Израиле начинает постепенно восстанавливаться, хотя еще не достигла показателя 2019 года. Однако в прошлом году нашу страну посетили 2,67 млн человек из других государств.

Такие данные предоставило министерство туризма.

Официально страна сняла COVID-ограничения только в мае, поэтому, по сравнению с 2019, число пребывающих туристов в 2022 году было ниже на 41 процент.

Доходы от въездного туризма составили около 13,5 миллиарда шекелей (не включая стоимость полетов) по сравнению с примерно 23 миллиардами шекелей в 2019 году.

В ведомстве отмечают, что иностранных гостей могло быть больше, но Израиль открылся немного позже, чем другие направления в Европе, поэтому туристы, планирующие путешествия заранее, отправились на отдых в другие страны. Но при этом, отрасль постепенно приходит в норму, в декабре 2022 года в Израиль прибыло более 266 тысяч туристов, а это значительно больше, чем в 2021 году.

«Курсор» писал ранее, что Будапешт недавно стал еще одним городом, который начал пользоваться большой популярностью среди израильтян. В ноябре 2022 года его посетило рекордное количество наших туристов, обогнав англичан, которые на протяжение многих лет были лидерами по посещению венгерской столицы.