Израиль лидирует по числу туристов в мире, посетивших Будапешт

Будапешт недавно стал еще одним городом, который начал пользоваться большой популярностью среди израильтян. В прошлом месяце его посетило рекордное количество наших туристов, обогнав англичан, которые на протяжение многих лет были лидерами по посещению венгерской столицы.

Такие данные предоставило министерство туризма Венгрии.

Каждую неделю из аэропорта «Бен-Гурион» в Будапешт выполняется 48 прямых авиарейсов. Этот европейский город пользуется спросом, потому что относительно недорогой, в нем есть много интересных достопримечательностей и время перелета относительно короткое. Плюс ко всему, визит в Будапешт, туда и обратно, обходится в считанные десятки долларов.

Относительно дешевые авиабилеты (до 50 долларов) продают сейчас также на Кипр, в Неаполь и Милан.

«Курсор» писал ранее, что с января по сентябрь 2022 года Турцию посетило 631 669 израильских граждан, что в 5,5 раз больше, по сравнению с предыдущим годом. И этот показатель является рекордным в туристическом обмене с Израилем с 2019 года.

Еще мы писали, что по данным Центрального статистического бюро, туризм в Израиле постепенно начинает развиваться, но еще не достиг показателей, которые были в 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции. С января по октябрь текущего года нашу страну посетили более двух миллионов туристов.