Старший член Совета мудрецов Торы ШАС находится в тяжелом состоянии

Состояние 95-летнего раввина ухудшается после того, как у него диагностировали пневмонию.

Состояние раввина Шимона Баадани, старшего члена Совета мудрецов Торы ШАС, значительно ухудшилось в понедельник вечером.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Члены его семьи просят общественность молиться за выздоровление раввина Шимона бен Хавивы. Председатель ШАС министр Арье Дери покинул свадьбу своей племянницы и помчался в больницу Тель-Ха-Шомер, чтобы остаться рядом с раввином.

95-летний раввин Баадани был госпитализирован после того, как вчера у него диагностировали пневмонию. Он сейчас находится в тяжелом состоянии.

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