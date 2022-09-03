Стартап-индустрия Израиля привлекла в августе крупную сумму

Цифра привлеченных инвестиций за прошлый месяц может быть больше, потому что многие компании предпочитают оставаться в тени.

В Израиле продолжает активно развиваться стартап-индустрия, в августе 2022 года технологические компании привлекли 1,1 миллиарда долларов инвестиций.

Об этом сообщает издание Globes.

Основные раунды финансирования возглавила израильская компания DriveNets, которая занимается сетевым программным обеспечением. Она привлекла 262 млн долларов. Компания Guesty по краткосрочной аренде недвижимости получила 170 млн долларов инвестиций, а компания по управлению персонал HiBob — 150 млн долларов.

Также финансирование в 100 млн долларов получил разработчик браузера безопасности Talon Cybersecurity и компания по хранению данных в центрах обработки данных Pliops.

Отмечается, что цифра привлеченных за август инвестиций на израильские стартапы может быть больше, поскольку многие компании не хотят афишировать полученные средства.

К слову, за прошлый год стартап-индустрия Израиля также продемонстрировала хороший результат. Компаниям удалось привлечь 25,6 млрд долларов, что в 2 раза выше, чем в 2020 году.

«Курсор» писал ранее, что израильский разработчик программного обеспечения для транспортных средств Aurora Labs объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 63 миллиона долларов.