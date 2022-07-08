Израильский стартап по созданию ПО для автомобилей привлек более 60 млн долларов инвестиций

Новые инвестиции позволят израильским разработчикам оптимизировать разработку, тестирование, интеграцию своего ПО.

Израильский разработчик программного обеспечения для транспортных средств Aurora Labs объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 63 миллиона долларов. Этот последний раунд увеличил общую сумму вложений Aurora Labs до 100 миллионов долларов.

Об этом пишет Globes.

Компания Aurora Labs, основанная в 2016 году генеральным директором Зохаром Фоксом и главным операционным директором Ори Ледерманом. Стартап уже имеет 90 патентов и 15 проектов для клиентов по всему миру.

Интеллектуальное программное обеспечение Aurora Labs на основе искусственного интеллекта позволяет производителям транспортных средств, поставщикам полупроводников и другим предприятиям разрабатывать, сертифицировать и диагностировать программы, а также проводить беспроводные обновления.

Решения компании используются глобальными производителями автомобилей и устройств для непрерывного сбора полезных данных и получения глубокого понимания поведения программного обеспечения по строке кода.

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