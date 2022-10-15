Стэнфордский университет извинился за бойкот евреев

Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавин принес официальные извинения после того, как стало известно, что в 1950-х годах прошлого века престижное учебное заведение ограничивало количество евреев, допущенных туда для обучения.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что в январе прошлого года Тессье-Лавен назначил специальную группу для расследования утверждений о том, что в 70 лет назад руководство университета ограничивало количество еврейских студентов, принимаемых на учебу.

«Даже в последующие годы руководители университета отрицали существование явной политики дискриминации евреев. После более чем полугодового исследования, включавшего изучение архивов и дополнительной документации 1950-х годов, члены группы опубликовали отчет, в котором подтвердили, что политика дискриминации евреев действительно проводилась, и что количество студентов-евреев, принимавшихся на учебу в Стэнфорд, было ограничено руководством университета», — говорится в материале.

«От имени Стэнфордского университета я хотел бы извиниться перед еврейской общиной и всем нашим университетским сообществом как за задокументированные в этом отчете действия по пресечению приема студентов-евреев в 1950-х годах, так и за отрицание университетом этих действий в последующий период. Эти действия были неправильными и вредными, и они слишком долго оставались непризнанными», — отметил Тессье-Лавин.

Кроме того, как пишет издание, руководители учебного заведения также заявили, что университет «приносит извинения за дискриминацию, а также … обеспечивает выполнение рекомендаций специальной оперативной группы для решения этой проблемы».

«Члены оперативной группы нашли мемуары 1950-х годов, в которых директора различных университетов выражали «озабоченность количеством студентов-евреев, принимаемых в Стэнфорд». Позже лидеры Стэнфорда отрицали, что они проводили дискриминационную политику в отношении евреев, но Тессье-Лавен сказал, что пришло время это признать», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в июле в Германии разрушили памятник жертвам Холокоста.

Также Курсор информировал о том, что в июне Кнессет проголосовал за принятие определения антисемитизма IHRA.