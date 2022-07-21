Антисемитизм процветает: В Германии разрушили памятник жертвам Холокоста

Две свастики и командный знак Адольфа Гитлера были найдены вырезанными на бетонном блоке Мемориала убитым евреям Европы в Берлине, Германия.

Во вторник мемориал жертвам Холокоста в Берлине подвергся вандализму с антисемитскими надписями. На бетонном блоке Мемориала памяти убитых евреев Европы в городе были обнаружены две свастики и надпись «Адольф Гитлер».

Антисемитский инцидент, обнаруженный охранником в пятницу утром, произошел на территории мемориала, расположенного недалеко от Бранденбургских ворот и немецкого парламента — Бундестага.

Мемориал посвящен шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста нацистской Германией и ее пособниками.

Служба государственной безопасности Германии начала расследование, но пока ничего не известно о тех, кто несет ответственность за этот разжигающий ненависть эпизод.

Это не первый случай вандализма в отношении памятника Холокосту. В последнее время в Германии наблюдается всплеск антисемитизма.

Например, немецкая полиция дополнительно расследует всплеск недостоверной информации, распространяемой в Telegram-каналах, о том, что немецкое мемориальное место бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен будет использовано для размещения украинских беженцев.

Хорст Сефернс, представитель сайта, отмахнулся от этих сообщений, заявив, что они, по его мнению, являются цифровой российской кампанией фейковых новостей.