Столкновения в Дженине: в сети показали последствия попадания противотанковой ракеты в дом

На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как дым поднимается из здания в Дженине.

Согласно сообщениям палестинских СМИ, в среду утром израильские войска окружили дом, принадлежащий семье террориста, который в начале этого года устроил смертоносную стрельбу в Тель-Авиве.

На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как дым поднимается из здания в Дженине после того, как израильские войска, как сообщили палестинские СМИ, выпустили по нему небольшие ракеты, что является частью военной тактики.

תיעוד: הבית המכותר בג'נין אחרי פגיעת טיל נ"ט שירו הכוחות@eliorlevy pic.twitter.com/9dgkw4af65 — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2022

Сообщается, что дом принадлежит семье Раада Хазема, террориста, который 7 апреля открыл огонь по посетителям бара Ilka на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, убив троих.

عاجل| تغطية صحفية: "انفجار في أحد المنازل خلال محاصرة قوات الاحتلال له في جنين" pic.twitter.com/zG7iWNZzo2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 28, 2022

Палестинцы сообщают, что отец террориста забаррикадировался в доме. Израильские силы продолжают окружать дом и зачищать его.

Источник из ЦАХАЛа сообщил Kan News, что ликвидированы двое: убит брат террориста, устроившего стрельбу в Дизенгофе, и еще один подозреваемый. Террористы попытались бросить бомбу в силовиков, но попали в себя. Они были убиты позже, в результате обстрела силами ЦАХАЛа.

Курсор писал ранее, что трое арабов дразнили людей, стоящих во время сирены в честь жертв памяти террора, возле вокзала в Иерусалиме.