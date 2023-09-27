Страхование каких автомобилей обойдется израильтянам дороже всего

За последний год стоимость полисов выросла в среднем на 32 процента.

Израильтянам становится все дороже содержать автомобильный транспорт, поскольку расходы на него растут, в частности на страхование. Усиленный рост начался еще в 2021 году и продолжается по сей день. И сильнее всего выросла стоимость полисов на семейные машины (на 60 процентов).

Об этом сообщает издание "Детали".

Страхование автомобилей класса "мини" увеличилось в цене на 36 процентов, а внедорожников - на 50 процентов. Всего за последний год страховка частных машин подорожала на 32 процента.

Например, чтобы застраховать автомобиль Hyundai i10, владельцу теперь вместо 2276 шекелей придется заплатить 3299 шекелей. А страховка Nissan Qashqai на сегодня обойдется на 14 процентов дороже, чем в 2022 году.

Согласно данным Bestie, за страховку семейных автомобилей израильским водителям приходится платить на десятки процентов больше. Так, страховка Toyota Corolla подорожала на 38 процентов, а страховка Hyundai Ioniq – на 43 процента.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле, так же как в странах Евросоюза, продолжает в последнее время расти спрос на электромобили. Согласно данным, с начала 2023 года в нашей стране было продано 37 672 такие машины, а это почти 17 процентов от общего количества проданных автомобилей.

Еще мы писали, что автомобильная марка Hyundai продолжает лидировать на израильском рынке. С начала 2023 года было поставлено 36 459 машин этого бренда. На втором месте находится Kia, а на третьем - Toyota.