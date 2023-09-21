Стало известно, сколько электромобилей было продано в Израиле с начала года

Лидером рынка является BYD.

В Израиле, так же как в странах Евросоюза, продолжает в последнее время расти спрос на электромобили. Согласно данным, с начала 2023 года в нашей стране было продано 37 672 такие машины, а это почти 17 процентов от общего количества проданных автомобилей.

Об этом пишет издание "Детали".

По информации Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), только за последний месяц лета было продано на 118,1 процента больше электрических машин, чем за аналогичный период 2022 года. В целом в ЕС за август продали 787 600 автомобилей. Все рынки ЕС, кроме Мальты, показали двух- и трехзначный рост продаж электромобилей в годовом исчислении.

Отметим, что почти 60 процентов электрических машин, которые представлены на нашем рынке - китайские. Лидером списка является BYD, с начала 2023 года было продано 12 169 марок. Второе место досталось Geely - 5 581 автомобилей и на третьем оказалась Tesla - 4 948 машин.

"Курсор" писал ранее, что содержать автомобиль в Израиле становится все дороже, в частности с начала года значительно выросла в цене страховка автомобильного транспорта. Согласно данным, за август цены поднялись еще на 1,9 процента.

Еще мы писали, что в Израиле на сегодня насчитывается около 70 тысяч электрокаров, но их количество к 2030 году может существенно увеличится. Согласно прогнозам министерства энергетики, через 7 лет в нашей стране будет приблизительно 1,29 млн частных электрических автомобилей.

Напомним, что автомобильная марка Hyundai продолжает лидировать на израильском рынке. С начала 2023 года было поставлено 36 459 машин этого бренда. На втором месте находится Kia, а на третьем - Toyota.