Страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера

Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.

После прошлогодней катастрофы страховые компании в Израиле и за рубежом отказались страховать мероприятия Лаг ба-Омера на горе Мерон в этом году.

Также выяснилось, что страховые компании отказываются страховать от ущерба или вреда, который может быть причинен на этих мероприятиях, и тех, кто посещает мероприятия Лаг ба-Омера в других местах по всему Израилю.

Обращение к депутатам Кнессета с просьбой принять закон, обязывающий финансовые учреждения, находящиеся под государственным контролем, найти решение для таких мероприятий, пока не получило положительного ответа.

Йосси Рефаэли, страховой агент, рассказал: «Каждый год мы обращались к страховым компаниям с предложением застраховать мероприятия Лаг ба-Омера в Мероне, и никаких трудностей не возникало».

«Но в этом году, в связи с катастрофой в Мероне, все страховые компании в Израиле и за границей отказались представить предложение и принять участие в страховании мероприятий на горе Мерон и в нескольких других местах по всему Израилю.»

После этого организаторы получили письмо о возмещении ущерба от государства, взяв на себя ответственность за любые необычные события.

Курсор ранее писал, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.