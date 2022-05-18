В сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах

12:50, Вчера
Новости Израиля, Общество
Камера картинка кино
Фото: pixabay.com

Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.

В сети опубликовали уникальные кадры из архива, на которых запечатлено празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон в 50-х годах прошлого века.

Согласно этим кадрам, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко, чем в наше время. А в паломничестве участвовали не только религиозные евреи.

Видео опубликовал телеграм-канал Люди в черном.

Курсор писал ранее, что United Hatzalah готовится к паломничеству на гору Мерон. После трагедии, произошедшей в прошлом году, United Hatzalah завершила профессиональную и материально-техническую подготовку для обеспечения медицинской безопасности паломников, которые приедут в Мерон в этом году на праздник Лаг ба-Омер.

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Автор материала:
Кати Адхам
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