«Стране нет дела до угроз»: вице-спикер парламента Ливана оценил сделку с Израилем о морской границе

Предстатель парламента уже получил от американского посредника в соглашении о морской границе между странами Амоса Хохштейна израильские комментарии к представленным ливанским поправкам.
Об этом 8 октября сообщает Maariv.
Официальный источник в Ливане заявил, что «все во главе с США знают, что Ливану нет дела до угроз со стороны израильских лидеров». По его словам, уравнение ясное и простое — стабильность. Она должна наступить после подписания сделки.
Ранее «Курсор» сообщил, что Ливан выступает против некоторых пунктов предложенного морского соглашения с Израилем. Это сказано в отчете по соглашению.