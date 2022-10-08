«Стране нет дела до угроз»: вице-спикер парламента Ливана оценил сделку с Израилем о морской границе

Вице-спикер ливанского парламента Элиас Абу Сааб прокомментировал переговоры с Израилем о демаркации морской границы. Он намекнул, что государство не будет реагировать на заявления отдельных политиков.

Предстатель парламента уже получил от американского посредника в соглашении о морской границе между странами Амоса Хохштейна израильские комментарии к представленным ливанским поправкам.

Об этом 8 октября сообщает Maariv.

Официальный источник в Ливане заявил, что «все во главе с США знают, что Ливану нет дела до угроз со стороны израильских лидеров». По его словам, уравнение ясное и простое — стабильность. Она должна наступить после подписания сделки.

Ранее «Курсор» сообщил, что Ливан выступает против некоторых пунктов предложенного морского соглашения с Израилем. Это сказано в отчете по соглашению.