Ливан выступает против некоторых пунктов предложенного морского соглашения с Израилем — отчет

У Ливана есть три основных возражения касательно соглашения, предложенного Израилем.

Ливан выступает против нескольких пунктов проекта соглашения с Израилем о морской границе, сообщают ливанские СМИ.

По имеющимся данным, Ливан представит свой ответ американским посланникам, что может помешать подписанию соглашения. Связанная с «Хизбаллой» ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что страна откажет Израилю в праве на поиски газа на спорной территории.

По словам чиновника в канцелярии премьер-министра, Яир Лапид не пойдет на компромисс в отношении безопасности и экономических интересов Государства Израиль.

«Мы ждем официальных комментариев от уполномоченных сторон, чтобы знать, как двигаться дальше», — сказал чиновник.

Согласно ливанским сообщениям, у Ливана есть три основных проблемы с соглашением, предложенным Израилем.

Во-первых, Ливан якобы не приемлет предложенную Израилем «полосу безопасности» и наотрез отказывается «создавать зону безопасности для противника». Линия буя, которая в настоящее время не распознана, останется такой, какая она есть.

Второе возражение — идея демаркации континентальных границ и отказ от ведения переговоров об этих границах в рамках действующего соглашения. Ливанские официальные лица далее заявили, что «переговоры такого типа будут подлежать обсуждению только с ООН, как это происходит сейчас на переговорах по обозначению морских границ».

В-третьих, согласно ливанским сообщениям, Ливан отвергает любые попытки привязать работу компании «Тотал Энерджи» к Израилю и хочет, чтобы компания была связана с непосредственными потребностями Ливана, занималась буровыми разведочными работами на ливанской территории, независимо от каких-либо переговоров с Израилем. Страна также заявила о желании, чтобы компания «Тоталь» начала работать одновременно с работами на Каришском месторождении.

Другой вопрос, который представил Ливан, — это проведение официальной церемонии в Анкаре, «как того хотят израильская и американская стороны», утверждает газета «Аль-Ахбар».

Газета заявила, что «в случае согласия Ливан подпишет письмо, которое будет передано представителю ООН в присутствии американского посредника, и произойдет это в отдельной комнате от комнаты, где находится израильская делегация. Только после этого США смогут сообщить Израилю, что соглашение подписано и вступит в силу немедленно».

Комментарии из Ливана прозвучали после того, как уже было опубликовано формирующееся соглашение, в котором предполагалось определить три ключевых принципа.

Первым из них является признание израильской линии безопасности — линию буев, которая так и не была подтверждена, теперь предлагается признать официально. Линия никогда не была закреплена в законе до сих пор, будучи определена односторонним решением, смысл утверждения ее как таковой состоит в том, чтобы рассматривать ее как линию территориальной границы с Израилем.

Еще один принцип в формирующемся соглашении позволяет Израилю добиться компенсации своих прав на территории, которой он владеет, — когда ливанцы будут платить за ту часть газового месторождения Кана, которая находится на территории Израиля.

В третьей части соглашения говорится, что экономическое соглашение должно быть достигнуто в пределах спорной территории, а не за ее пределами, что позволяет ливанцам владеть правами на водохранилище до южной границы спорной территории — линия 23, а не 29, поскольку они потребовал.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

Кроме этого, Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы.

Также сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль.

Это вызвало критику из уст определенных политиков. Например, Биньямин Нетаниягу заявил, что «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля». Это мнение поддержал Итамар Бен-Гвир и добавил, что намерен остановить премьер-министра.