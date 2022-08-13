Стрельба в Бака аль-Гарбии: первые подробности

Криминальный авторитет арабского сектора, в которого стреляли в Бака аль-Гарбии, находится в тяжелом состоянии.

Глава преступной организации в арабском секторе Израиля был застрелен в своей машине в Бака аль-Гарбия и находится в тяжелом состоянии, сообщили в субботу СМИ.

Сотрудники израильской полиции сканируют район, где произошло покушение, и собирают улики на месте происшествия.

По имеющимся данным, стрельба велась в рамках более широкого конфликта между преступными группировками в арабском секторе с участием клана Караджа.

Трое израильских арабов погибли в результате трех целенаправленных убийств в течение трех месяцев. В первом случае, произошедшем в мае, 26-летний Хани Мусрати был застрелен, когда покупал продукты в арабской деревне Джатт. Сообщается, что невеста Мусрати была дочерью высокопоставленного лица в семье Караджа.

Месяц спустя Тауфик Ару, владелец гаража, был застрелен возле своего дома в Джаттах, и полиция подозревала, что его убийство стало ответом на убийство Мусрати.

Наконец, в июне был убит Надр Макалда, 48-летний житель Бака аль-Гарбия, и по его делу не арестовали ни одного подозреваемого. Полиция заявила, что изучает возможные связи с убийствами Ару и Мусрати.

Напомним также, что прокурор предъявил обвинение 85-летнему жителю Ашкелона Борису Йоселевичу в покушении на убийство его 87-летней жены, которую он пытался задушить во сне.