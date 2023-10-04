Стрельба в Бангкоке: израильтянин рассказал подробности трагедии

Наши соотечественники оказались в эпицентре стрельбы, которую открыл в центре Таиланда подросток.

53-летний израильский турист Эяль Шеффер, находясь в таиландском Бангкоке во время стрельбы, организованной подростком, заявил, что не испытал никакой опасности.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

Он отметил, что для израильтян такие ситуации не являются необычными, поэтому эта ситуация не кажется столь угрожающей. Шеффер также похвалил местную полицию и уверенность в безопасности в Бангкоке, отметив, что все произошедшее пока не повлияло на обстановку в городе.

По информации местной полиции, подросток, предположительный стрелок, использовал модифицированный холостой пистолет, который мог стрелять реальными пулями. Подробности о подростке не раскрываются из-за законов о конфиденциальности и юридических процедурах, касающихся несовершеннолетних подозреваемых.

Полковник Ноппадон Тиаммета, начальник полицейского участка Патумван в Бангкоке, сообщил, что подозреваемому предъявлены пять обвинений: умышленное убийство, покушение на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия, ношение огнестрельного оружия на публичных местах без разрешения и стрельба на публичных местах без разрешения.

Официальный представитель национальной полиции Самран Нуалма заявил на пресс-конференции, что подозреваемый использовал пластиковый пистолет, переделанный для стрельбы реальными пулями. Власти в настоящее время рассматривают возможности регулирования таких изменений в оружии.

"Курсор" писал о стрельбе, которая произошла в крупном торговом центре Бангкока 3 октября. Там подросток открыл стрельбу, в результате которой получили ранения 5 человек. Злоумышленника уже задержала полиция.