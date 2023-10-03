В крупном торговом центре Бангкока произошла стрельба - первые подробности и видео

Из-за звуков стрельбы толпы туристов в панике выбежали на улицу, станцию метро возле ТЦ сразу закрыли.

Во вторник днем, 3 октября, в крупном торговом центре Бангкока (Таиланд) произошла стрельба, в результате которой, согласно предварительным данным, пострадали пять человек. Полиция уже арестовала стрелка.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Вооруженный мужчина зашел в здание Siam Paragram с пистолетом и открыл огонь. Из-за громких звуков выстрелов толпы туристов начали разбегаться. Станцию метро, которая находится рядом возле торгового центра, сразу закрыли.

По меньшей мере 5 человек получили ранения, детальнее об их состоянии пока не сообщается.

Позже стрелок был нейтрализован и арестован. Его мотивы выясняются, обстоятельства инцидента расследуются.

"Курсор" писал ранее, что в понедельник, 2 октября, в Кфар-Кане в результате стрельбы был серьезно ранен 21-летний мужчина. Инцидент произошел в одном из местных овощных магазинов.

Еще мы писали, что в Хайфе на оживленной улице неизвестные открыли огонь по мужчине в возрасте около 50 лет. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что жертва сидит в автомобиле на обочине дороги, а два человека из автомата начинают выпускать в него пули.