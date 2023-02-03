Под Шхемом палестинец попытался совершить самоубийство и был застрелен

Оружия у предполагаемого террориста не обнаружилось, он бросился на вооруженных солдат с голыми руками.

В пятницу, 3 февраля, на блокпосту у въезда в Шхем был застрелен палестинец. Он подъехал на автомобиле к блокпосту у въезда в Шхем, вышел из машины, побежал к солдатам ЦАХАЛа и бросился на одного из них. Охраняющие блокпост резервисты застрелили предполагаемого террориста.

Об этом сообщает Israel Info.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об инциденте как о попытке теракта против солдат. Согласно сообщению, палестинец пытался отобрать у солдата оружие и был застрелен.

«Никакого оружия у предполагаемого террориста не обнаружилось, он бросился на вооруженных солдат с голыми руками. В кармане его куртки нашли прощальное письмо самоубийцы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦАХАЛ без промедления передал тело убитого его семье.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 3 февраля, в Наблусе была совершена попытка террористического акта. Террорист напал на солдат и пытался украсть их личное оружие.