Стрельба в Рахате: арестованы двое подозреваемых

По обвинению стрельбы по подросткам в Рахате задержаны два человека.

Утром в Рахате произошла стрельба. Трое подростков были серьезно ранены. Речь идет о мальчиках, братьях Мухамаде и Фади Абу-Сахибана 13 и 14 лет, и их 13-летнеи двоюродном брате Самаре. И вот, стало известно о том, что полиция арестовала двоих подозреваемых в данном инциденте.

Стоит отметить, что отец Мухамада и Фади, который также подозревается в причастности к инциденту, до сих пор не найден.

Ранее Курсор писал, что в бедуинском городе Рахате около семи утра произошла стрельба. Из-за нее пострадали трое мальчиков-подростков 13 и 14 лет (12 и 13 лет по другим данным). Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а состояние третьего оценивается как средней тяжести. Их доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

Полицейские начали подозревать отца двух мальчиков. Однако другие родственники отрицают его вину.

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