Стрельба в Верхней Галилее: двое раненых

Накануне вечером двое мужчин были ранены в Верхней Галилее. Один в тяжелом состоянии.

28-летний мужчина получил тяжелые ранения, а 18-летний подросток получил ранения средней тяжести. Бригады интенсивной терапии оказали двоим медицинскую помощь и доставили их в больницу Галилеи в Нагарии.

В настоящее время полиция проводит проверку на месте происшествия и разыскивает стрелявшего.

Стрельба произошла в доме пожилого мужчины.

Совсем недавно подразделение специальных операций израильской полиции присоединилось к ЦАХАЛу и в начале этого месяца раскрыло крупную операцию по контрабанде оружия на юге Израиля.

«Это настоящая гонка вооружений, и мы работаем день и ночь в непрерывной борьбе с этим вызовом», — сказал командир подразделения специальных операций Ронен Кальфон.

Ранее Курсор писал, что на юге страны ЦАХАЛ предотвратил контрабанду крупной партии наркотиков. Силы безопасности провели операцию по предотвращению незаконного ввоза через южную границу наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей.