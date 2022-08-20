На юге страны ЦАХАЛ предотвратил контрабанду крупной партии наркотиков

Военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ предотвратил незаконный ввоз наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей на территорию районной дивизии Йоав.
«Курсор» писал, что в Иерусалиме владелец бизнеса напал на туриста: обнародовано жуткое фото. Полицейские сегодня в пятницу арестовали владельца бизнеса в Старом городе Иерусалима после того, как он предположительно напал на туриста у входа в свое заведения после спора.
Напомним, мы сообщали, что в Амстердаме арестован известный израильский модельный агент.
Кроме того, «Курсор» писал о ЧП в Герцлии: с подъемного крана на здание рухнула железная балка. В здании, на которое рухнула балка, началась паника, один работник госпитализирован в больницу с осколочными травмами.
Ранее «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей. В пресс-службе ЦАХАЛа опубликовали видео, на котором видно, что Армия обороны Израиля трижды откладывала ликвидацию террориста Халида Мансура, так как рядом с ним находились дети.
Также мы информировали о теракте в столице Сомали: число жертв растет. Боевики террористической организации «Аш-Шабааб», связанной с организацией «Аль-Каида», захватили отель в столице Сомали. Сейчас ведутся бои на территории отеля.