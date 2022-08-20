На юге страны ЦАХАЛ предотвратил контрабанду крупной партии наркотиков

Силы безопасности провели операцию по предотвращению незаконного ввоза через южную границу наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей.

Военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ предотвратил незаконный ввоз наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей на территорию районной дивизии Йоав.

«Курсор» писал, что в Иерусалиме владелец бизнеса напал на туриста: обнародовано жуткое фото. Полицейские сегодня в пятницу арестовали владельца бизнеса в Старом городе Иерусалима после того, как он предположительно напал на туриста у входа в свое заведения после спора.

Напомним, мы сообщали, что в Амстердаме арестован известный израильский модельный агент.

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