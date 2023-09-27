Строительные леса обрушились на стройплощадке в Ашдоде, есть погибший

Спасатели достали тело рабочего из-под завалов строительных лесов.

В среду, 27 сентября, на стройплощадке на бульваре Иерушалаим в Ашдоде, 30-летний рабочий погиб в результате обрушения строительных лесов.

Об этом пишет "Walla".

Медицинские работники из Службы скорой помощи (МАДА) быстро прибыли на место происшествия, но рабочий был засыпан обломками их конструкций.

"Пожарные помогли извлечь его, однако уже было слишком поздно – мужчина не дышал, и у него не было пульса. Парамедики могли только констатировать его смерть" - говорится в сообщении.

Местная полиция начала расследование, чтобы установить причины этой трагедии. Следует отметить, что это не первый случай смерти рабочего на стройплощадке с начала года. Согласно отчету, опубликованному организацией "Кав ле-овед" в начале сентября, к этому моменту, в первой половине 2023 года, 41 рабочий погиб в результате несчастных случаев на производстве, что больше, чем за тот же период прошлого года, когда жизни лишилось 34 рабочих.

Большинство несчастных случаев со смертельным исходом происходят вследствие падения с высоты (22 процента), за чем идут случаи падения или удара тяжелыми предметами (19 процентов).

Также следует отметить, что обрушение зданий и травмы, связанные с рабочим оборудованием, включая защемление в машинах, являются еще двумя распространенными причинами смертельных несчастных случаев на производстве в различных отраслях промышленности (по 17 процентов на каждый случай).

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