Строительство посольства США в Иерусалиме столкнулось с неожиданными препятствиями

Американское посольство в Иерусалиме столкнулось со сложностями при переезде в новое здание из-за споров по поводу выделенного участка.

Планы по строительству постоянного посольства США в Иерусалиме приостановлены из-за спора между израильскими бюрократами.

Еще в 2018 году администрация Трампа перевела американское представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, США сохранили свой объект в Тель-Авиве, определив его как «филиал» посольства в Иерусалиме.

Поскольку временное здание посольства в Иерусалиме недостаточно вместительное для размещения, то переезд будет осуществляться поэтапно: нынешнее здание будет отремонтировано и расширено, в то время как строительство здания постоянного посольства планируют в другом месте города. По срокам это займет примерно десять лет.

Однако местные бюрократы препятствуют строительству будущего здания посольства, поскольку Земельное управление Израиля и Министерство финансов Израиля зашли в тупик по вопросу передачи участка, предназначенного для посольства.

В 1988 году Госдепартамент США и Израильское земельное управление договорились, что при переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, Израиль обменяется землей с существующим посольством и получит контроль над зданием посольства в Тель-Авиве в обмен на участок в Иерусалиме, который получил название «участок Алленби».

АМП согласился позволить США вступить во владение участком Алленби до освобождения участка в Тель-Авиве, но в качестве условия соглашения потребовало, чтобы Министерство финансов Израиля компенсировало АМП потерянные доходы в течение переходного периода.

Свое несогласие Министерства финансов пояснило тем, что доходы, потерянные в переходный период, должны быть получены из существующего бюджета АМП.

«Курсор» писал, что мэра одного из израильских городов подозревают в шантаже и взяточничестве.

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