Суд над Нетаниягу: Хадас Кляйн дает показания по делу 1000

Судебный процесс по Делу 1000, или Делу о незаконных подарках, против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу начался сегодня утром с показаний Хадас Кляйн, помощницы магната Арнона Милчана.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Показания Кляйн знаменуют собой переход от дела 4000 (дело Безека-Уоллы), которое доминировало в судебном процессе с тех пор, как свидетели начали давать показания в апреле 2021 года. Как и в деле 2000, обвинение в деле 1000 основано на расплывчатом и трудно определяемом обвинении в нарушении доверия.

Обвинение заявляет, что Нетаниягу якобы получил сигары на 267 254 шекеля и шампанское на 184 448 шекелей от миллиардера Милчана в период с 2011 по 2016 год. Сара Нетаниягу якобы получила от него драгоценностей на 10 900 шекелей за тот же период времени. Нетаниягу и его семья также получили еще 229 174 шекеля в виде шампанского и сигар от партнера Милчана, миллиардера Джеймса Пэкера, в период с 2014 по 2016 год.

Защита и суд хотят узнать, почему, если со стороны Нетаниягу не было достаточно qui pro quo для обвинения во взяточничестве, как того хотели Ницан и Бен-Ари, почему достаточно для обвинения в злоупотреблении доверием?

Кроме того, если миллиардеру Милчану не было предъявлено обвинение в том, что он дарил Нетаниягу подарки, то почему премьер-министр должен быть обвинен?

Также есть большие вопросы о том, как Милчен будет давать показания. Обвинение может даже привести его показания намного раньше из-за сообщений о том, что адвокат Нетаниягу Боаз Бен Зур и сам премьер-министр продолжают общаться с Милчаном. Хотя они утверждают, что их контакт не был связан с судебным процессом, обвинение пригрозило Бен Зуру дисциплинарными взысканиями за такие контакты.

Обвинение считает, что показания помощницы покажут, что Нетаниягу знал обо всех якобы незаконных подарках, включая подарки его супруге Саре, которые он отрицал. Подарки Саре имеют решающее значение, потому что Сара якобы беспокоила Милчана и Кляйн, чтобы получить их.

Согласно обвинительному заключению, в 2010 году Нетаниягу вызвал генерал-майора ЦАХАЛа Эйтан Дангот предоставить Милчану вертолет ЦАХАЛа для поездки в Иорданию по делам.

Обвинение также намерено представить показания о том, что Нетаниягу встречался с бухгалтером Милчана Зеэвом Фельдманом, чтобы убедиться, что бизнес-планы приносят пользу Милчану.

Кроме этого, Милчан обращался к Нетаниягу с явными просьбами о помощи в решении других подобных вопросов, начиная с 2009 года. Есть свидетельство тогдашнего министра финансов Яира Лапида о том, что Нетаниягу неправомерно пытался убедить его предоставить Милчану массовое освобождение от налогов во время двух встреч в конце 2013 года.

Также в обвинительном заключении говорится, что Милчен и Кляйн неоднократно обращались к Нетаниягу в декабре 2013 и в 2014 годах с просьбой помочь ему получить долгосрочное продление американской визы. Первоначально Нетаниягу одобрил краткосрочное продление Милчана через тогдашнего посла США Дэна Шапиро. Когда этого короткого продления оказалось недостаточно, Нетаниягу добился более длительного продления, поговорив с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри.

Ранее Курсор писал, что приближается летний перерыв в суде над Биньямином Нетаниягу. Судебный процесс по делу о коррупции над Биньямином Нетаниягу, который начался перед прошлогодними выборами, продолжается в окружном суде Иерусалима. Летние каникулы в суде начнутся 23 июля, а возобновление судебного процесса намечено на 5 сентября, когда предвыборная кампания в Израиле должна быть в самом разгаре.