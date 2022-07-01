Суд над Нетаниягу: приближается летний перерыв

Судебный процесс по делу о коррупции над Биньямином Нетаниягу, который начался перед прошлогодними выборами, продолжается в окружном суде Иерусалима.

Биньямин Нетаниягу утверждает, что обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех отдельных коррупционных скандалах являются не чем иным, как охотой на ведьм со стороны левых, поддерживаемых судебной системой, правоохранительными органами и СМИ, в попытке удержать его от власти.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Летние каникулы в суде начнутся 23 июля, а возобновление судебного процесса намечено на 5 сентября, когда предвыборная кампания в Израиле должна быть в самом разгаре.

Ожидается, что ключевой свидетель, Хадас Кляйн, даст показания в ближайшие недели. Кляйн был помощником магната Арнона Милчана и является главным свидетелем обвинения по делу 1000, в котором Нетаниягу обвиняется в получении подарков на сумму около 700 000 шекелей от Милчана и другого друга-миллиардера, Джеймса Пэкера, в обмен на услуги.

До сих пор судебный процесс мало повлиял на общественную поддержку Нетаниягу и, во всяком случае, способствовал повышению его авторитета среди его лояльных сторонников .

Законопроект, запрещающий любому обвиняемому в уголовном преступлении занимать пост премьер-министра, был внесен законодателями коалиции в конце июня, но не получил продвижения.

Радикальные реформы по сокращению власти судебной власти являются главным приоритетом для «Ликуда» и других партий блока сторонников Нетаниягу, если они вернутся к власти.

За несколько дней до роспуска Кнессета депутаты Кнессета от «Ликуда» Мэй Голан и Дуди Амсалем внесли законопроект, в соответствии с которым судьи БАГАЦ, включая президента и вице-президента, должны назначаться кабинетом министров и утверждаться Кнессетом. Законопроект пока завис, но может быть продвигаться, если Нетаниягу вернется к власти. Предложение знаменует собой серьезное изменение баланса сил между ветвями власти и дает исполнительной и законодательной власти контроль над составом высших эшелонов судебной власти.

Кроме этого, существует вероятность, что будущее правительство Нетаниягу может повторно ввести так называемый французский закон, который предотвращает судебное преследование действующего премьер-министра во время его пребывания в должности.

Оппозиция также опасается, что Нетаниягуу может назначить нового генерального прокурора, который согласится на выгодную сделку о признании вины, которая не включает тюремный срок или пункт о моральной агрессии, который помешает Нетаниягу занимать государственные должности.

Ранее курсор писал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Курсор писал, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.

Ранее сообщалось, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.