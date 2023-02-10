Суд оставил под стражей няню детсада в Реховоте, которая избивала малышей

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил арест воспитательницы частного детского сада в Реховоте, задержанную за избиение детей. Подозреваемая останется под стражей.

Об этом сообщает «Israelinfo«.

В ходе заседания правоохранители сообщили, что подозреваемая Татьяна Чередниченко частично признала свою вину. В связи с этим полицейские просили продлить ордер на ее арест, опасаясь, что женщина может уничтожить улики по делу.

Как отмечено в сообщении, Чередниченко инкриминируют преступления по шести эпизодам — работница детсада связывала малышей, избивала и издевалась над ними. Соответствующие факты были установлены с помощью записей из видеокамер, установленных в помещении детсада. Это и стало поводом для ее ареста.

Выслушав все доводы сторон по делу, суд принял решение о продлении ареста работницы детского сада. Тем временем правоохранители продолжают изучать видеозаписи, которые могут стать доказательствами для обвинения подозреваемой.

О том, что няня детсада в Реховоте избивала детей в полицию сообщила мать одного из воспитанников учреждения. Заявительница сообщила, что обнаружила на теле своего годовалого малыша синяки. По ее словам, малыш начал вести себя непривычно и отказывался посещать детсад. Увидев на теле сына следы избиения, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Напомним, аналогичный скандал произошел в феврале 2021 года в детском саду в Петах-Тикве. Там директор учреждения издевалась над малышами, заставляв их есть с пола. На видеозаписях также было зафиксировано, как злоумышленница избивала спящих детей.