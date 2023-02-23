Суд приговорил к 23 годам тюрьмы террориста, наехавшего на солдат

В четверг, 23 февраля, военный суд Иудеи приговорил террориста Фади Адуана к 23 годам тюремного заключения за наезд на группу военнослужащих Армии обороны Израиля в районе КПП Хизме около Иерусалима в июле 2019 года.

Об этом сообщает «Детали«.

Суд также приказал ему выплатить компенсацию в размере 72 тысяч шекелей шестерым пострадавшим от его действий.

По данным ЦАХАЛа, Адуан находился за рулем автомобиля, когда заметил шестерых военнослужащих, участвовавших в операции, и решил направить свой автомобиль на них в надежде убить. В результате наезда пострадало шестеро солдат, трое получили среднетяжелые травмы, а остальные были ранены легко.

Террористу удалось скрыться с места происшествия, но вскоре он был задержан вместе со своим отцом на мобильном КПП, который был развернут военными после нападения.

«Курсор» писал о том, что брату террориста из Города Давида предъявлено обвинение. Речь идет о старшем брате 13-летнего палестинца, который в прошлом месяце устроил стрельбу на месте археологических раскопок «Город Давида» в израильской столице. Так, Омар Аливат обвиняется в приобретении пистолета, использованного его младшим братом во время нападения, в результате которого были ранены отец и сын израильтян. Согласно заключению, обвиняемые спрятали оружие и две полные обоймы на складе недалеко от дома братьев в восточном Иерусалиме.

Как сообщал Курсор, стало известно, что в конце января в Иерусалиме было совершено сразу два теракта. Второй из них совершил 13-летний подросток. Мухаммад Аливат оставил запись в своей школьной тетради. Подросток выразил желание умереть как мученик.