Суд принял решение в отношении активиста Ликуда Рами Бен-Иегуды

В сентябре активист политсилы был замечен избивающим протестующих против на тот момент лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Мировой суд Иерусалима отклонил обвинительное заключение против активиста партии «Ликуд» Рами Бен-Иегуды.

Об этом сообщает inn.co.il.

Издание напоминает, что Бен-Иегуда был обвинен после того, как он угрожал заместителю государственного прокурора и прокурору по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу Лиату Бен-Ари в сетях.

Как сообщал Курсор, партия "Ликуд" отреагировала на информацию, согласно которой активист политсилы Рами Бен-Иегуда был замечен избивающим протестующих. Инцидент произошел в сентябре 2022 года.

"Мы не приемлем никакого насилия со стороны наших людей. Активист отстранен от работы до выяснения обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Рами Бен-Иегуда прибыл на развязку Хамед, где ударил кулаком протестующего, участвовавшего в демонстрации против на тот момент лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Полковник Рами Матан, подвергшийся нападению на развязке Хамед, рассказал, что Рами Бен-Иегуда подошел с мегафоном и начал кричать «террористы», «немцы», «предательские левые».

"Нас было человек 60-70 и я был рядом с ним, он начал бунтовать и буйствовать. В какой-то момент мы снова подошли к нему, я подошел в его сторону, и он ударил меня кулаком в левую часть головы, я полетел по тротуару в сторону припаркованной на дороге машины", - рассказал полковник.

Также мы писали о том, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отправил видео активисту «Ликуда». На видео он говорит: "Рами, теплый привет отсюда, из Кипра, люблю тебя - да благословит тебя Бог". Бен-Иегуда опубликовал соответствующее видео в своем TikTok и добавил к нему: "Отлично, Итамар, с уважением, спасибо. Дорогой Итамар, я люблю тебя".