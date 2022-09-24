Избивал протестующих: активиста Ликуда отстранили от работы в партии

В партии заявили, что «не приемлют никакого насилия со стороны наших людей».

Партия «Ликуд» отреагировала сегодня вечером на информацию, согласно которой активист политсилы Рами Бен Иегуда был замечен избивающим протестующих.

Об этом сообщает Maariv.

«Мы не приемлем никакого насилия со стороны наших людей. Активист отстранен от работы до выяснения обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.

Как ранее информировал портал Mako, активист «Ликуда» Рами Бен Иегуда прибыл сегодня вечером на развязку Хамед, где ударил кулаком протестующего, участвовавшего в демонстрации против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Полковник Рами Матан, подвергшийся нападению на развязке Хамед, рассказал, что Рами Бен Иегуда подошел с мегафоном и начал кричать «террористы», «немцы», «предательские левые».

«Нас было человек 60-70 и я был рядом с ним, он начал бунтовать и буйствовать. В какой-то момент мы снова подошли к нему, я подошел в его сторону, и он ударил меня кулаком в левую часть головы, я полетел по тротуару в сторону припаркованной на дороге машины», — рассказал полковник.

בריונים בשליחות נתניהו מכים מפגינים שבוע אחר שבוע. הפעם מדובר בפעילים בשכר (!) מטעם הליכוד.

ישראל נמצאת תחת מתקפה אלימה של ברית הביביסטים-כהניסטים. מרצ יצאה הערב לחזק את המפגינים — ניאבק ניאבק בכיכרות ובגשרים, ברשתות ובצמתים — וננצח אותם בקלפי. pic.twitter.com/1WERl0hSrH — זהבה גלאון (@zehavagalon) September 24, 2022

Как сообщал Курсор, почти половина граждан Израиля (46%) считают, что председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу вернется на пост премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные на 12-м канале.

При этом, согласно опросу, действующий премьер-министр Яир Лапид находится на втором месте — только 14% респондентов заявили, что, по их мнению, он сможет сформировать следующее правительство. На третьем месте пребывает министр обороны Бени Ганц: в то, что министру обороны удастся сформировать будущий Кабмин, верят 7% опрошенных.

Ранее Курсор информировал о том, что, согласно результатам соцопроса, представленным накануне Maariv, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, однозначным победителем стал бы «Ликуд» с 33 мандатами.