Суд вынес вердикт террористу, напавшему на семейную пару в Тель-Авиве

В ноябре прошлого года Мухаммад Бани-Уда вооружился ножом и прибыл в Тель-Авив-Яффо с твердым намерением убивать евреев.

Во вторник, 6 декабря, Окружной суд Тель-Авива признал 18-летнего Мухаммада Бани-Уда, выходца из палестинской деревни Тамун, виновным в совершении террористического акта.

Об этом сообщает Kanal7.

Юноше инкриминируют покушение на убийство после того, как он, движимый «националистически-идеологическими мотивами», принял решение убивать евреев, где бы они ни находились.

В рамках соглашения о признании вины, подписанного между сторонами, Бани-Уда признал факты, изложенные в выдвинутом против него обвинительном заключении, согласно которому 21 ноября 2021 года он вооружился ножом, прибыл в Тель-Авив-Яффо с твердым намерением убивать евреев.

«Вскоре обвиняемый обнаружил 67-летнего еврея, который шел по улице Бат-Ям со своей женой. В какой-то момент террорист выхватил нож, ускорил шаг, догнал шедших по улице людей и напал на них, нанес мужчине удар ножом в спину, шею и грудь, … после чего убежал в ближайшую мечеть. Позже он был пойман силами полиции менее чем через час после нападения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование, проведенное сотрудниками полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК), показало, что террорист покинул родную деревню Тамун, расположенную недалеко от Шхема, незаконно проник в Израиль – точнее, в город Яффо, где работал посудомойщиком в ресторане.

«В рамках юридической сделки прокурор Ротем Нойман Вассерман из окружной прокуратуры Тель-Авива потребовал приговорить Бани-Уда к 20,5 годам тюремного заключения, испытательному сроку и выплате компенсации потерпевшему, как это было согласовано сторонами», — пишет издание.

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