Судан готов к нормализации отношений с Израилем: в ХАМАСе отреагировали

В заявлении ХАМАС содержится призыв к суданскому правительству «отказаться от этого решения, которое противоречит интересам братского народа Судана».

Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала в пятницу днем ​​заявление, в котором осудила планы Судана по нормализации отношений с Израилем.

В заявлении ХАМАС содержится призыв к суданскому правительству «отказаться от этого решения, которое противоречит интересам братского народа Судана и служит только повестке дня израильской оккупации».

В заявлении также обвиняется Израиль в том, что он является «фашистским» государством и совершает «преступления против палестинского народа и осквернение христианских и исламских святынь».

Как ранее сообщалось , министр иностранных дел Эли Коэн добился согласия Судана на подписание соглашения о нормализации отношений с Израилем.

В четверг, 2 февраля, Коэн совершил однодневную поездку, чтобы встретиться с президентом генералом Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Позже Коэн опубликовал заявление о поездке, в котором говорится: «Сегодняшний визит в Судан заложил основу для исторического мирного соглашения со стратегической арабской и мусульманской страной».

Соглашение будет официально подписано после того, как гражданское правительство получит власть. Суданские военные находятся у власти с октября 2021 года.

Другие страны, подписавшие соглашение с Израилем, включают Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.

В 2021 году Судан конфисковал часть активов ХАМАС, в том числе несколько предприятий, связанных с этой группой.

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