Судебная реформа: сотни израильских ученых подписали публичное письмо

Публичное письмо более 400 профессоров призывает к диалогу с оппонентами.

Еще около 300 израильских ученых подписали письмо в поддержку правительственной программы пересмотра судебной системы. Они присоединились к примерно 120 другим ученым, подписавшим подобное письмо на прошлой неделе.

Письмо с 300 подписями стало первым масштабным заявлением о поддержке противоречивых предложений среди академического сообщества. В нем профессора утверждают, что правовые реформы необходимы из-за «конституционной революции во главе с [бывшим председателем Верховного суда] профессором Аароном Бараком», который, по их словам, «нарушил баланс между ветвями власти в Израиле».

Однако они добавили, что было бы предпочтительнее проводить так называемые реформы в процессе диалога и после достижения широкого согласия, но заявили, что план должен быть реализован в любом случае.

«Насколько это возможно, было бы хорошо наладить диалог и добиться широкого согласия, но нельзя наносить ущерб позитивному процессу оздоровления правовой системы, который в последние годы значительно вышел за рамки других ветвей власти», они написали в письме.

В настоящее время правительство продвигает два законопроекта, которые радикально изменят судебную систему, предоставив правительству и коалиции полный контроль над назначением всех судей, включая судей Верховного суда, и практически лишив Высокий суд возможности отменять законы, нарушающие права, изложенные в квазиконституционных Основных законах.

Среди известных подписантов письма профессор Исраэль Ауманн из Еврейского университета, лауреат Нобелевской премии за свою работу по теории игр; ученый-юрист Талия Эйнхорн, заслуженный профессор Ариэльского университета; ректор Университета Бар-Илан и ученый в области органической химии профессор Амнон Альбек; бывший ректор Университета Бар-Илан и физик профессор Йосеф Йешурун; бывший депутат Кнессета от ультраправой партии «Оцма Ле Исраэль» и профессор медицины Арье Эльдад; ультраправый активист и почетный профессор литературы Университета Бар-Илан Хиллель Вайс.

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