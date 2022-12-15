Ликуд пошел на уступки касательно Закона о возвращении

Ликуд согласился созвать комиссию, которая изучит внесение возможных изменений о внуках в Закон о возвращении.

Об этом информируют Detaly.

Практически все партнеры Ликуда по коалиции, включая ультраортодоксальные партии и религиозных сионистов, требовали изменить пункт о внуках, который в настоящее время дает право на израильское гражданство каждому внуку еврея.

Ранее Биньямин Нетаниягу решительно выступил против этого изменения в Законе о возвращении, но твердая позиция партнеров вынудила его изменить мнение.

Ликуд намерен уменьшить общественную критику по этому вопросу, поэтому созывает комиссию. Она будет обсуждать и Закон о возвращении и другие вопросы. Возможно, что в ее полномочия войдет рассмотрение политики предоставления израильского гражданства в целом.

В случае отмены пункта о внуках только евреи и их дети смогут претендовать на израильское гражданство. «Яадут а-Тора», ШАС и «Религиозный сионизм» требуют отменить этот пункт, поскольку еврейскому государству наносит ущеорб то, что многие применившие его в последние годы не являются евреями по Галахе.

По неофициальным оценкам, изменение Закона о возвращении лишит примерно три миллиона человек с еврейскими корнями возможности стать гражданами Израиля.

Ранее Курсор писал про скандал вокруг закона о возвращении: СМИ выяснили новые детали.

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