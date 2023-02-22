Супермаркет выплатил 165 тысяч шекелей израильтянке, которая поскользнулась на стручке фасоли

После падения в одном из магазинов Нагарии 70-летняя жительница севера Израиля, по ее словам, осталась инвалидом. Через четыре года после инцидента она подала в суд на супермаркет на том основании, что его руководство должно было принять строгие меры безопасности.

Об этом сообщает «Walla«.

Инцидент произошел пять лет назад. В этот день А. пришла за покупками в крупный супермаркет, расположенный на южной окраине города Нагария. Женщина шла по овощному отделу, когда вдруг поскользнулась, упала на пол и ушибла колено. Лежа на полу, она заметила разбросанные по полу стручки фасоли и поняла, что из-за них она поскользнулась и получила травму.

Бригада скорой помощи MAДA доставила ее в Медицинский центр Галилеи в Нагарии с отеком в ноге и болью. После рентгена стало ясно, что у нее перелом коленной чашечки. Пострадавшую госпитализировали, прооперировали и через несколько дней отпустили домой с гипсом и рекомендациями по приему обезболивающих и осмотру в поликлинике.

Женщине пришлось пройти длительный курс лечения, включавший реабилитацию («шикум») после травмы. До падения она работала сиделкой для инвалида ЦАХАЛа. Но ей самой потребовалась помощь по уходу, пришлось взять 30-дневный отпуск по болезни, прежде чем она смогла вернуться к работе. Боли остались, и ей присвоили инвалидность.

В суде Хайфы, куда она обратилась с иском, был достигнут компромисс. Страховая компания, клиентом которой является супермаркет, выплатит ей 165 тысяч шекелей.

Ранее «Курсор» сообщал, что суд обязал больницу выплатить ущерб израильтянину, который после операции лишился поклонниц. Мужчина заявил, что из-за неуспешной операции у него появились проблемы со здоровьем, из-за чего он перестал нравиться женщинам. Суд признал государство виновным в медицинской халатности и постановил выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 млн шекелей.