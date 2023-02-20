Суд обязал больницу выплатить ущерб израильтянину, который после операции лишился поклонниц

55-летний израильтянин обвинил больницу «Ихилов» в халатности при операции по удалению грыжи. Последствия неудачного хирургического вмешательства оказались настолько серьезными, что из успешного страхового агента с хорошим заработком и многочисленными романами с женщинами он превратился в одинокого человека, мучимого проблемами со здоровьем.

Об этом пишет «Psakdin«.

Окружной суд в Тель-Авиве рассмотрел иск, поданный мужчиной против государства, которое владеет больницей «Ихилов» в Тель-Авиве, и удовлетворил его требования. Судья Шломит Якубовиц признала государство виновным в медицинской халатности и постановила выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 млн шекелей.

Мужчина был успешным страховым агентом и работал над своим проектом по организации коллективного страхования работников мэрии Беэр-Шевы. Он был активным человеком и занимался экстремальными видами спорта, однако после операции он стал одиноким и не смог вернуться к прежней жизни.

Мужчина подал иск в ноябре 2017 года через адвоката Анну Унгер. Ответчик признал свою ответственность за медицинскую халатность, и судья Якубовиц определила размер компенсации, учитывая наличие функциональной инвалидности и ограниченную работоспособность мужчины в 2012-2015 годах.