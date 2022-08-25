Таблетки Pfizer от COVID эффективны не для всех, — израильское исследование

Израильские ученые в ходе исследования выяснили, что таблетки Pfizer от коронавирусной инфекции эффективны не для всех групп людей.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не прошла, ведь в многих странах продолжают фиксировать вспышки заболевания. Против него уже есть несколько вакцин и другие препараты, в частности таблетки от фармацевтической компании Pfizer. Однако, как выяснили израильские ученые они эффективные не для всех групп людей.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Исследователи обнаружили, что таблетки Pfizer, предназначенные для лечения COVID-19, практически не приносят никакого эффекта людям в возрасте от 40 до 65 лет. Но они снижают риск госпитализации и смертности для людей старше 65 лет.

Израильские эксперты провели исследование с участием 109 тысяч пациентов, которые принимали препарат. Они обнаружили, что он снижает риск госпитализаций после заражения среди людей в возрасте 65 лет и старше примерно на 75%. Но вот для других возрастных категорий таблетки малоэффективны.

«Паксловид будет оставаться важным для людей с самым высоким риском тяжелого течения COVID-19, таких, как пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой», — сказал доктор Дэвид Булвар, исследователь и врач из Университета Миннесоты, который не участвовал в исследовании.

«Курсор» писал ранее, что эксперты в ходе исследования обнаружили самый простой способ, который поможет защититься от коронавирусной инфекции.