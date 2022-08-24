Ученые нашли простой способ снизить риск заражения COVID-19

Эксперты в ходе исследования обнаружили самый простой способ, который поможет защититься от коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать и распространяться по всему миру. И ученые стараются найти различные методы и лекарства, которые бы помогли защитить население от заболевания.

Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine.

Новый анализ показал, что регулярная физическая активность связана с меньшим риском заражения COVID-19 и его тяжелыми последствиями. В неделю эксперты рекомендуют заниматься физическими нагрузками 150 минут (средней интенсивности) или 75 минут (высокой интенсивности). И это, по данным ученых, обеспечит наилучшую защиту от коронавирусного заболевания.

Исследования показывают, что спорт помогает снизить риск инфицирования, а также тяжесть симптомов, благодаря тому, что укрепляет иммунную систему. Ученые предполагают, что это может быть связано с метаболическими факторами и факторами окружающей среды.

В новом эксперименте участвовали 1853610 взрослых, средний возраст добровольцев составлял 53 года. Анализ данных показал, что те, кто регулярно занимался физическими упражнениями, имели на 11% меньший риск заразиться COVID-19. Также у них был на 36% ниже риск госпитализации впоследствии заболевания.

«Курсор» писал ранее, что ученые рассказали, нужны ли повторные прививки от COVID-19.