Тайный агент полиции Израиля раскрыл банду торговцев оружием

Израильская полиция задержала 60 человек в рамках операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе.

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.

Об этом сообщает издание «Детали».

Оказалось, что расследование дела началось еще в 2021 году. Тайный агент полиции Израиля приобрел десятки единиц оружия разного типа и около 2 кг кокаина, тем самым разоблачив преступную группировку. Когда были собраны и накоплены вещественные доказательства и материалы, свидетельствующие о торговле оружием и наркотиками, органы безопасности Израиля провели операцию и задержали 60 подозреваемых.

ЦАХАЛ, детективы и спецназ МАГАВа провели обыски в их домах по всей страны, в частности в Иудеи и Самарии, и изъяли много единиц оружия, боеприпасы, а также кокаин.

Известно, что тайным агентом оказался преступник, который ранее отбывал срок тюремного заключения за тяжкие преступления. Его завербовала полиция и он действовал под прикрытием. Расследование выяснило, что оружие переправляли в Израиль с палестинских территорий.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.