Полиция Израиля арестовала группировку торговцев оружием

Подразделение «Этгар» провело расследование и собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что подозреваемые торговали и хранили много оружия.

Израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сотрудники подразделения «Этгар» провели расследование и собрали доказательства, указывающие на то, что подозреваемых занимались торговлей и хранением большого количества оружия. Часть из него использовалась для совершения тяжких преступлений.

Сегодня утром, 5 сентября, расследование перешло в открытую фазу. Полицейские арестовали 9 подозреваемых, провели в их домах обыски и изъяли автоматы Калашникова, боеприпасы, запчасти к орудию и угнанные мотоциклы. Их доставили в отделение и допросили.

Полиция будет просить суд об их заключении под стражу до конца судебного разбирательства.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.

Еще мы писали, что в этом году ЦАХАЛом и другими силовыми структурами было пресечено около 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Также на границе с Иорданией было пресечено 18 попыток контрабанды боеприпасов, в ходе которых было изъято около 300 единиц оружия.